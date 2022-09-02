Производители смартфонов столкнутся с новыми ограничениями в ЕС

В Евросоюзе разрабатывается новый законопроект, который ужесточит требования по отношению к качеству и послепродажному обслуживанию смартфонов со стороны вендоров. Об этом сообщает деловое издания Financial Times.

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Согласно новым правилам, производители смартфонов будут обязаны обеспечивать сервисные центры 15-ю критически важными деталями для каждой модели в течении пяти лет после релиза. При этом аккумуляторы устройств обязаны сохранять не менее 83% от заявленного объема как минимум после 500 циклов зарядки.

Отмечается, что новые правила разрабатываются в первую очередь для того, чтобы увеличить среднюю продолжительность цикла использования смартфона и тем самым сократить выбросы CO2 в атмосферу. Кроме смартфонов действие нового проекта планируют распространить также на кнопочные телефоны и планшеты.