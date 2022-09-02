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1 час назад

Производители смартфонов столкнутся с новыми ограничениями в Европе

Газета.Ruиещё 1

В Евросоюзе разрабатывается новый законопроект, который ужесточит требования по отношению к качеству и послепродажному обслуживанию смартфонов со стороны вендоров. Об этом сообщает деловое издания Financial Times.

Производители смартфонов столкнутся с новыми ограничениями в ЕС
Фото: gizchina.comgizchina.com

Согласно новым правилам, производители смартфонов будут обязаны обеспечивать сервисные центры 15-ю критически важными деталями для каждой модели в течении пяти лет после релиза. При этом аккумуляторы устройств обязаны сохранять не менее 83% от заявленного объема как минимум после 500 циклов зарядки.

Отмечается, что новые правила разрабатываются в первую очередь для того, чтобы увеличить среднюю продолжительность цикла использования смартфона и тем самым сократить выбросы CO2 в атмосферу. Кроме смартфонов действие нового проекта планируют распространить также на кнопочные телефоны и планшеты.

Эксперты опрошенные Financial Times скептически отнеслись к очередному документу Еврокомиссии. Они отметили, что вендоры, продукты которых не смогут получить отметку экоустойчивости, скорее всего, не станут дорабатывать свои устройства, а просто покинуть рынок ЕС. К тому же обеспечение сервисных центров деталями в течение пяти лет приведет к увеличенному расходу пластика, что тоже негативно скажется на экологии. В конце концов, новые требования ЕС приведут к повышению стоимости смартфонов.

Наука и техника,Еврокомиссия,ЕС,
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