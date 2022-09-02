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1 час назад

Добро пожаловать: Samsung вернулась в Россию и начала продавать свои самые новые смартфоны

Ferra.ru

Ещё весной, практически одновременно с Apple, Samsung объявила об уходе с российского рынка. Компания перестала поставлять к нам новинки, а также заморозила обновление официального сайта.

Samsung начал продавать в России свои самые новые смартфоны
Фото: ferra.ruferra.ru

И именно через последний мы узнали, что IT-гигант всё же решил вернуться в Россию. Сначала корейская компания завела страницу флагманских Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, а теперь и опубликовала их цену.

Так, базовая версия Galaxy Z Fold 4 на 256 ГБ обойдётся в 179 990 рублей, в то время как вариант с 512 ГБ памяти стоит уже 189 990 рублей. В случае с Galaxy Z Flip 4 цена ниже — 104 990 и 114 990 рублей за версию на 128 и 256 ГБ соответственно.

И хоть стоимость смартфонов пугающе высокая, скрасить ситуацию может подарок, который Samsung предлагает за покупку флагманов. Так, те, кто закажет одно из новых устройств до 10 сентября, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro.

Наука и техника,Apple,
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