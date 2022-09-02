В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
49 минут назад

Китай испытал космический ядерный реактор

Lenta.ru

В Китае успешно испытали ядерный реактор, предназначенный для выработки энергии и перемещения в космическом пространстве. Об этом сообщает Space News.

Китай испытал космический ядерный реактор
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Реактор был разработан Китайской акадакадемией наук и может генерировать один мегаватт электроэнергии для питания и движения космического корабля», — говорится в публикации.

Отмечается, что 25 августа проект прошел всестороннюю оценку эффективности со стороны Министерства науки и технологий Китая. Между тем сведения об установке, первоначально опубликованные в китайской прессе, впоследствии были удалены.

В июле гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков заявил, что создание «штатного» ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции (МКС) в 2024 году.

В мае 2018 года НАСА на пресс-конференции объявило об успешном испытании компактного ядерного реактора Kilopower, предназначенного для лунных и марсианских пилотируемых миссий.

Наука и техника,Владимир Кошлаков,NASA,РАН,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители