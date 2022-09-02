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20 минут назад

В Австралии провели эксперимент по разложению трупов в чемоданах

Газета.Ruиещё 2

Австралийские криминалисты провели натурный эксперимент по разложению трупов в чемоданах. Об этом сообщает The Conversation.

В Австралии провели эксперимент по разложению трупов в чемоданах
Фото: Газета.руГазета.ру

Поводом для этого стал случай с одной из новозеландских семей, которая купила подержанные чемоданы и обнаружила внутри трупы. Эксперимент из этических соображения проводили не на человеческих останках, а на тушах поросят. Всего в чемоданах и мусорных баках было размещено 70 тел, и контейнеры поставили в кусты. В чемоданы также положили контрольно-измерительные приборы для фиксации температурных условий и влажности.

Несмотря на первоначальную задержку доступа насекомых из-за холодной и дождливой зимы в Западной Австралии, в течение месяца после размещения чемоданов ученые наблюдали скопления яиц мясных мух на молнии чемодана и вокруг нее. В ходе эксперимента чемоданы периодически открывали для фиксации промежуточных результатов, и в ходе этого ученые обнаруживали в телах личинок мясных мух, а также гробовых мух и некоторых жуков. Из этого следует, что они как-то смогли проникнуть сквозь молнию, вероятно, сквозь зубья.

Однако взрослые мухи и другие летающие насекомые не могут выбраться из чемодана, и погибают внутри. Этот вывод эксперимента дает серьезное подспорье криминалистам, поскольку их жизненные ритмы известны, и по изучению их тел можно узнать время смерти жертвы и обстоятельства.

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