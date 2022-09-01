В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
26 минут назад

Иран разработает прогнозирующий землетрясения спутник

Lenta.ru

Иранские специалисты работают над созданием спутника «Аят», который сможет прогнозировать землетрясения. Об этом сообщает агентство «Клуб молодых журналистов» со ссылкой на Организацию научно-технических исследований Ирана.

Иран разработает прогнозирующий землетрясения спутник
Фото: Nik Ramzi Nik Hassan / UnsplashNik Ramzi Nik Hassan / Unsplash

Отмечается, что космический аппарат может помочь в прогнозировании землетрясений и других природных катаклизмов, вроде наводнений и оползней.

В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что Иран намерен построить еще три спутника совместно с Россией.

В том же месяце с космодрома Байконур стартовала ракета с разгонным блоком «Фрегат» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям». В публикации The Washington Post предположили, что «Хайям» позволяет осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители