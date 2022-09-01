Иран разработает прогнозирующий землетрясения спутник

Иранские специалисты работают над созданием спутника «Аят», который сможет прогнозировать землетрясения. Об этом сообщает агентство «Клуб молодых журналистов» со ссылкой на Организацию научно-технических исследований Ирана.

Фото: Nik Ramzi Nik Hassan / Unsplash Nik Ramzi Nik Hassan / Unsplash

Отмечается, что космический аппарат может помочь в прогнозировании землетрясений и других природных катаклизмов, вроде наводнений и оползней.

В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что Иран намерен построить еще три спутника совместно с Россией.