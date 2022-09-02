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56 минут назад

Стало известно о появлении платных функций в WhatsApp

Газета.Ru

Внутри американского техногиганта Meta (признана экстремистской организацией) создается новое подразделение, ответственное за разработку и внедрение платных функций в мессенджере WhatsApp, а также в соцсетях Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Об этом сообщает The Verge со ссылкой на внутренний документ компании.

В WhatsApp появятся платные функции
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что новое подразделение создается из-за того, что компания серьезно пострадала от решений Apple запретить некоторые из рекламных функций приложений Meta на смартфонах iPhone.

Группу сотрудников, которые займутся монетизацией мессенджера, возглавит Пратити Райчоудхури, ранее возглавлявший исследовательский отдел Meta.

В настоящее время доход Meta почти полностью поступает от рекламы. В некоторых приложениях корпорации есть платные функции, однако техногигант никогда не делал взимание платы с пользователей своим приоритетом.

Например, WhatsApp требует заплатить на бизнес-аккаунтах за возможность отправлять сообщения клиентам, а Instagram ввел платную подписку — пользователи платят за доступ к эксклюзивному контенту отдельных блогеров.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp для Индии интегрировали функции онлайн-магазина. Таким образом пользователи могут совершать онлайн-покупки, не выходя из мессенджера.

Наука и техника,Apple,
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