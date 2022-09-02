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50 минут назад

В Европе производителям смартфонов усложнят жизнь

Чемпионат.com

Евросоюз разработал законопроект, цель которого — ужесточить требования к производителям смартфонов. В документе сообщается, что Еврокомиссия планирует обязать производителей оснащать смартфоны более выносливыми батареями, заряд которых будет сохранять 80% начальной ёмкости после 1000 полных циклов заряда-разряда.

Производителям смартфонов усложнят жизнь
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Кроме того, согласно этому закону производители будут вынуждены следить за тем, чтобы обновления и программное обеспечение не оказывали негативного влияния на срок службы батарей. Ещё регуляторы планируют обязать производителей обеспечивать поставки 15 критически важных компонентов для смартфона в течение пяти лет после начала его продаж.

Если закон вступит в силу, то производителям придётся гарантировать пользователям доступ к запасным батареям, дисплеям и к другим запчастям в течении пяти лет. Их обяжут также наносить на телефоны маркировку, в которой сообщается о степени защиты аппарата от воды и других внешних факторов, а также о долговечности аккумулятора.

По словам представителей Евросоюза, новый закон улучшит качество и долговечность смартфонов. Он также поможет снизить выбросы углекислого газа, что положительно скажется на экологии.

Недавно Евросоюз достиг соглашения, благодаря которому с осени 2024 года все смартфоны будут оснащены универсальными разъёмами USB-C. Это касается и продукции Apple.

Наука и техника,Еврокомиссия,Apple,ЕС,
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