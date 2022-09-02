Опубликован первый снимок планеты за пределами Солнечной системы

NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы, сделанный новейшим космическим телескопом Джеймс Уэбб. Об этом сообщается на сайте агентства.
«Впервые астрономы использовали телескоп НАСА Джеймс Уэбб для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы», — сказано в сообщении.
В NASA пояснили, что эта планета является газовым гигантом, который непригоден для жизни. У него также нет каменистой поверхности. Планета носит название HIP 65426 b. Четыре ее снимка были сделаны с помощью различных инструментов обсерватории.
Отмечается, что HIP 65426 b превосходит массу Юпитера в 6-12 раз. При этом ей примерно 15-20 млн лет, то есть значительно меньше, чем Земле (около 4,5 млрд лет).
В агентстве добавили, что сфотографированная планета была открыта с помощью инструментов Европейской Южной Обсерватории уже в 2017 году.
Ранее сообщалось, что космический телескоп Джеймса Уэбба NASA зафиксировал первое явное свидетельство наличия углекислого газа в атмосфере экзопланеты (за пределами нашей Солнечной системы).