Опубликован первый снимок планеты за пределами Солнечной системы

NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы, сделанный новейшим космическим телескопом Джеймс Уэбб. Об этом сообщается на сайте агентства.

Фото: NASA NASA

«Впервые астрономы использовали телескоп НАСА Джеймс Уэбб для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы», — сказано в сообщении.

В NASA пояснили, что эта планета является газовым гигантом, который непригоден для жизни. У него также нет каменистой поверхности. Планета носит название HIP 65426 b. Четыре ее снимка были сделаны с помощью различных инструментов обсерватории.

Отмечается, что HIP 65426 b превосходит массу Юпитера в 6-12 раз. При этом ей примерно 15-20 млн лет, то есть значительно меньше, чем Земле (около 4,5 млрд лет).

В агентстве добавили, что сфотографированная планета была открыта с помощью инструментов Европейской Южной Обсерватории уже в 2017 году.