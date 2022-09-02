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1 час назад

NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы

Газета.Ruиещё 3

NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы, сделанный новейшим космическим телескопом Джеймс Уэбб. Об этом сообщается на сайте агентства.

Опубликован первый снимок планеты за пределами Солнечной системы
Фото: NASANASA

«Впервые астрономы использовали телескоп НАСА Джеймс Уэбб для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы», — сказано в сообщении.

В NASA пояснили, что эта планета является газовым гигантом, который непригоден для жизни. У него также нет каменистой поверхности. Планета носит название HIP 65426 b. Четыре ее снимка были сделаны с помощью различных инструментов обсерватории.

Отмечается, что HIP 65426 b превосходит массу Юпитера в 6-12 раз. При этом ей примерно 15-20 млн лет, то есть значительно меньше, чем Земле (около 4,5 млрд лет).

В агентстве добавили, что сфотографированная планета была открыта с помощью инструментов Европейской Южной Обсерватории уже в 2017 году.

Ранее сообщалось, что космический телескоп Джеймса Уэбба NASA зафиксировал первое явное свидетельство наличия углекислого газа в атмосфере экзопланеты (за пределами нашей Солнечной системы).

Наука и техника,NASA,
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