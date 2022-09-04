Чудо из Японии: пять любопытных фактов о QR-кодах

QR-коды — один из самых универсальных методов передачи информации. Они используются повсюду, от медицины и маркетинга до интернет-коммуникаций, блокчейна и многих других областей. Но изначально технология задумывалась совсем для другого. Мы собрали пять самых интересных фактов об истории появления и особенностях QR-кодов.

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QR-коды появились благодаря обычным штрих-кодам

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Истоки технологии QR-кодов можно проследить до Японии 1960-х годов. Тогда страна находилась на пике экономического развития: прилавки всяческих магазинов ломились от количества товаров. Торговля была на подъеме, но вскоре появилась проблема — работники сферы обслуживания не справлялись с объемом информации. Кассовые аппараты тех времен требовали ручного ввода стоимости при покупке, из-за чего кассирам приходилось очень много печатать. Многие на этой почве даже травмировали запястья.

Эта проблема разрешилась благодаря появлению штрих-кодов, которые предоставляли продавцам всю необходимую информацию о товарах. Но по мере развития технологий и промышленности стал очевиден ключевой недостаток штрих-кодов — их емкость. Среднестатистический код может хранить примерно 20 символов, зашифрованных в двоичной системе. Этого вполне достаточно для мелких продуктовых магазинов, но крайне мало для больших предприятий — например, автомобильных заводов. Разработка QR-кодов началась по инициативе сотрудников Toyota, которые пожаловались, что необходимость сканировать кучу штрих-кодов серьезно замедляла темпы производства.

QR-коды бывают не только квадратными

Изначально инженер Масахиро Хара, разработавший QR-коды, остановился на форме квадрата, т.к. эта геометрическая фигура реже всего встречалась на различных бизнес-бумагах. Если рядом с изображением кода находилось бы нечто похожее по форме, сканер мог ошибиться, поэтому Хара и его помощники изучили соотношение черного и белого цветов на основе самых разных материалов — от рекламных листовок и журналов до картонных коробок. Инженер также почерпнул идеи в традиционной японской игре го, где черные и белые камни располагаются на клетках разлинованной доски.

На стандартном QR-коде всегда содержатся три квадрата поменьше: они служат маркерами, которые помогают сканеру правильно распознать изображение. Но сейчас это далеко не единственный способ структуризации кода. Существуют QR-коды, построенные вокруг одного квадрата, помещенного по центру рисунка, или, например, те, что используют большой круг и множество мелких шестиугольников.

Существует более 40 версий QR-кода

Если не считать разновидностей, использующих другие геометрические фигуры и принципы организации, существует более 40 версий стандартного QR-кода, разработанного Хара. Правда, под «версиями» подразумевается не новизна технологии, а разрешение. Например, QR-код первой версии — это квадрат размером 21 на 21, в котором можно зашифровать до 25 символов. В то же время, размер QR-кода 40 версии составляет 177 на 177 точек, где хранится до 4926 символов. Чем старше версия кода, тем больше данных она содержит, причем далеко не каждый сканер физически способен прочитать зашифрованную информацию из-за количества мелких точек.

В QR-кодах может храниться все что угодно

Сейчас технологию QR-кодов чаще всего применяют для сжатия ссылок на веб-сайты, но, на самом деле, при помощи черно-белого квадрата можно зашифровать любую информацию. Картинки, музыку, текстовые файлы. Единственное ограничение — это размер данных. Например, самый вместительный QR-код (40 версия) способен хранить до 3 КБ информации. Такого объема не хватит на что-то серьезное, но бывали случаи, когда в коды упаковывали даже маленькие видеоигры.

QR-код крайне популярен, но никем не запатентован