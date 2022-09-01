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1 час назад

Microsoft добавила функцию изображений в Excel

Lenta.ru

Microsoft выпустила обновление для Excel, позволяющее вставлять изображения в ячейки таблиц. Об этом сообщает издание MSpoweruser.

Microsoft добавила функцию изображений в Excel
Фото: UnsplashUnsplash

На апдейт популярного редактора электронных таблиц обратили внимание авторы медиа. Новая функция позволит добавлять изображения непосредственно в ячейки, а не сверху таблицы.

«Вы можете перемещать и изменять размер ячеек, сортировать и фильтровать, а также работать с изображениями в таблице Excel», — объяснили представители Microsoft.

Специалисты корпорации рассказали, что разрешено вставлять картинки не только с компьютера, но и по ссылке из интернета. Однако для полноценного отображения контента компьютер должен быть подключен к интернету, а ссылка на картинку должна быть рабочей. «Мы получили много отзывов о желании иметь возможность вставлять изображения в ячейки, и мы рады предоставить эту функцию!» — отметили инженеры Microsoft.

В настоящий момент новая опция доступна пользователям бета-версии подписки Microsoft 365 на Windows, macOS, iOS и Android. По словам журналистов, если компания получит позитивные отзывы на новую функцию, то в скором времени она будет развернута для всех пользователей продуктов компании.

В конце лета стало известно, что Microsoft изменит требования к установке ОС Windows прошлого поколения. Судя по всему, установка операционной системы может быть невозможна без наличия криптографического модуля Trusted Platform Module (TPM).

Наука и техника,Microsoft,
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