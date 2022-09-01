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55 минут назад

Борисов рассказал о причинах выхода из проекта МКС

Lenta.ru

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) по двух группам причин, заявил в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание» генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Мы в перспективе выйдем из проекта МКС из-за технического и научного аспектов», — сказал Борисов.

По его словам, технически аспект сводится к тому, что «станция превысила гарантийные сроки существования, и есть опасность лавинообразного выхода из строя аппаратуры».

«И никто не может точно сказать, когда начнется этот процесс. Нужно, не прерывая пилотируемую программу, готовиться к ее дальнейшему продолжению, поэтому Россия приняла решение создавать свою станцию», — рассказал глава госкорпорации.

Он отметил, что «сегодня на МКС мы практически исчерпали возможности по новым научным экспериментам». «В первую очередь, это связано с наклонением ее орбиты. С новой станции, которую будем запускать на полярную орбиту, мы будем видеть почти 100 процентов России. Кроме того, там другая радиационная ситуация, что очень важно для осуществления полетов в дальний космос», — сказал Борисов.

Названы условия реализации лунной миссии России

Также в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание» глава госкорпорации заявил, что реализация лунной миссии России потребует международного сотрудничества и наличия сверхтяжелой ракеты.

Наука и техника,Видео,Юрий Борисов,Роскосмос,
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