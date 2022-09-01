В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
4 минуты назад

Apple неожиданно обновила девятилетний смартфон

Lenta.ru

Apple неожиданно выпустила серию патчей для раритетных телефонов. Об этом сообщает издание The Verge.

Apple неожиданно обновила девятилетний смартфон
Фото: UnsplashUnsplash

Журналист портала отметили, что компания представила внеплановое обновление для iOS 12, которая вышла в 2018 году. Апдейт получили старые смартфоны — в том числе анонсированный девять лет назад iPhone 5s. Также обновление стало доступно для iPhone 6 и 6 Plus, планшетов iPad Air, iPad Mini 2 и 3 и плеера iPod Touch шестого поколения.

По словам специалистов, выпущенный американской компанией патч исправляет уязвимость, которая позволяет вредоносному веб-сайту запускать непроверенный код на телефоне. В корпорации отметили, что обновление является обязательным для установки. Найти апдейт можно в настройках устройства, в разделе «Обновление ПО».

Смартфон iPhone 5s вышел в сентября 2013 года. Аппарат оказался первым в серии телефонов Apple, который получил дактилоскопический сенсор Touch ID. Также девайс оснащен 4-дюймовым экраном, процессором Apple A7, 1 гигабайтом оперативной памяти, одинарной камерой разрешением 8 мегапикселей, батареей емкостью 1560 миллиампер-часов.

Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона

В конце августа Samsung обновила несколько моделей раритетных смартфонов. Вышедший апдейт исправлял проблему с GPS-модулем.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители