Apple неожиданно обновила девятилетний смартфон

Apple неожиданно выпустила серию патчей для раритетных телефонов. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото: Unsplash Unsplash

Журналист портала отметили, что компания представила внеплановое обновление для iOS 12, которая вышла в 2018 году. Апдейт получили старые смартфоны — в том числе анонсированный девять лет назад iPhone 5s. Также обновление стало доступно для iPhone 6 и 6 Plus, планшетов iPad Air, iPad Mini 2 и 3 и плеера iPod Touch шестого поколения.

По словам специалистов, выпущенный американской компанией патч исправляет уязвимость, которая позволяет вредоносному веб-сайту запускать непроверенный код на телефоне. В корпорации отметили, что обновление является обязательным для установки. Найти апдейт можно в настройках устройства, в разделе «Обновление ПО».

Смартфон iPhone 5s вышел в сентября 2013 года. Аппарат оказался первым в серии телефонов Apple, который получил дактилоскопический сенсор Touch ID. Также девайс оснащен 4-дюймовым экраном, процессором Apple A7, 1 гигабайтом оперативной памяти, одинарной камерой разрешением 8 мегапикселей, батареей емкостью 1560 миллиампер-часов.