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1 час назад

Лукашенко представил на 12% белорусский ноутбук

Газета.Ruиещё 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил «первый белорусский компьютер», в котором оказалось лишь 12% «белорусского». Созданный на белорусском заводе «Горизонт» ноутбук он продемонстрировал во время открытого урока, проходящего во Дворце республики в Минске, трансляцию ведет агентство «Белта».

Лукашенко представил на 12% белорусский ноутбук
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Честно скажу, в нем меньше 20% сегодня — около 12% белорусского. К концу года будет 30%», — сказал Лукашенко.

Как рассказал белорусский лидер, этот компьютер разработали специалисты, которым была поставлена задача «пошататься по всему миру и найти все лучшее».

Он также отметил, что «пощупав» ноутбук, нельзя сказать, что он белорусский.

По его словам, это говорит о том, что у Белоруссии есть огромный потенциал.

Ранее Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск» за китайские запчасти.

Наука и техника,Александр Лукашенко,
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