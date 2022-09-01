Лукашенко представил на 12% белорусский ноутбук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил «первый белорусский компьютер», в котором оказалось лишь 12% «белорусского». Созданный на белорусском заводе «Горизонт» ноутбук он продемонстрировал во время открытого урока, проходящего во Дворце республики в Минске, трансляцию ведет агентство «Белта».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Честно скажу, в нем меньше 20% сегодня — около 12% белорусского. К концу года будет 30%», — сказал Лукашенко.

Как рассказал белорусский лидер, этот компьютер разработали специалисты, которым была поставлена задача «пошататься по всему миру и найти все лучшее».

Он также отметил, что «пощупав» ноутбук, нельзя сказать, что он белорусский.

По его словам, это говорит о том, что у Белоруссии есть огромный потенциал.