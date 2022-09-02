Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов

Nubia Red Magic 7S на базе процессора Snapdragon 8+ Gen1 и с набором оперативной и постоянной памяти на 16 и 512 ГБ набрал в зачете 1 123 898 баллов. На второй строчке с результатом 1 105 762 балла расположился Asus ROG Phone 6 на базе того же процессора и с теми же объемами памяти. На третьем месте снова Nubia Red Magic 7S, но уже в версии Pro. Смартфон с теми же, что и у упомянутых выше конкурентов характеристиками, набрал 1 097 708 баллов.