Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов

Популярный мобильный бенчмарк AnTuTu опубликовал ежемесячное обновление рейтинга смартфонов, из которого следует, что самым мощным на сегодня Android-девайсом является Nubia Red Magic 7S. Об этом сообщает издание iXBT.
Nubia Red Magic 7S на базе процессора Snapdragon 8+ Gen1 и с набором оперативной и постоянной памяти на 16 и 512 ГБ набрал в зачете 1 123 898 баллов. На второй строчке с результатом 1 105 762 балла расположился Asus ROG Phone 6 на базе того же процессора и с теми же объемами памяти. На третьем месте снова Nubia Red Magic 7S, но уже в версии Pro. Смартфон с теми же, что и у упомянутых выше конкурентов характеристиками, набрал 1 097 708 баллов.
В пятерке лидеров также оказались iQOO 10 Pro со Snapdragon 8+ Gen1 на 12 и 512 ГБ памяти и Lenovo Legion Y70 с тем же процессором и 12+256 ГБ памяти с результатами 1 093 988 и 1 090 208 баллов соответственно.
Замкнули топ-10 модели iQOO 10 (1 081 711 баллов), OnePlus Ace Pro (1 072 462 балла), Moto X30 Pro (1 072 163 балла), Xiaomi 12S Pro (1 069 834 балла) и Xiaomi Mix Fold 2 (1 066 792 балла).