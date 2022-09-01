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28 минут назад

Три новых функции Google Chrome: что появилось в браузере после обновления 105

Мария Иванова

Буквально на днях состоялся релиз Google Chrome 105 — свежего обновления для популярного браузера Google. На случай, если вы не следите за новостями, рассказываем, какие новшества появились в этом патче на компьютерной и мобильной версии программы.

Три новых функции Google Chrome: что появилось в браузере после обновления 105
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Режим «картинка в картинке» для Android

ПК-версия Google Chrome уже долгое время поддерживает эту функцию, но теперь соответствующий API появится и на мобильном браузере. Благодаря обновлению режим «картинка в картинке» на мобильниках должен работать лучше. Новый API также позволит веб-разработчикам встраивать этот функционал в свои сайты.

Кнопки Windows для веб-приложений

Google поработала над тем, чтобы прогрессивные веб-приложения, которые трансформируют сайты в самостоятельные программы, ощущались более органичными. Одно из прошлых обновлений Google Chrome предоставило таким приложениям возможность встраивать элементы в верхнюю часть окна — свежий апдейт расширяет этот функционал. Теперь прогрессивные приложения также смогут менять строку поиска и настраивать кнопки управления.

Плитка в стиле Windows 11 на ChromeOS

Если говорить об удобстве менеджмента окон, то хромбуки всегда отставали от компьютеров на Windows — разрыв только увеличился, когда вышла Windows 11, предложившая новые возможности. Новая версия ChromeOS включает в себя экспериментальную функцию, очень похожую на то, что Microsoft сделала в Windows 11. Сейчас модные плитки заперты за флагом для разработчиков, но, если включить их, вы сможете располагать окна на экране множеством способов.

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