Три новых функции Google Chrome: что появилось в браузере после обновления 105

Буквально на днях состоялся релиз Google Chrome 105 — свежего обновления для популярного браузера Google. На случай, если вы не следите за новостями, рассказываем, какие новшества появились в этом патче на компьютерной и мобильной версии программы.

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Режим «картинка в картинке» для Android

ПК-версия Google Chrome уже долгое время поддерживает эту функцию, но теперь соответствующий API появится и на мобильном браузере. Благодаря обновлению режим «картинка в картинке» на мобильниках должен работать лучше. Новый API также позволит веб-разработчикам встраивать этот функционал в свои сайты.

Кнопки Windows для веб-приложений

Google поработала над тем, чтобы прогрессивные веб-приложения, которые трансформируют сайты в самостоятельные программы, ощущались более органичными. Одно из прошлых обновлений Google Chrome предоставило таким приложениям возможность встраивать элементы в верхнюю часть окна — свежий апдейт расширяет этот функционал. Теперь прогрессивные приложения также смогут менять строку поиска и настраивать кнопки управления.

Плитка в стиле Windows 11 на ChromeOS