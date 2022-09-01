Предсказан самый мощный смартфон 2023 года

Специалисты описали мощность нового смартфона Apple. Об этом сообщает издание DigiTimes.

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Журналисты сослались на заявление топ-менеджеров компании TSMC. Тайваньская корпорация производит процессоры и является одним из основных партнеров Apple. По словам представителей фирмы, в ближайшее время чипы для смартфонов, построенные на базе трехнанометрового техпроцесса, поступят в серийное производство.

Инженеры компании отметили, что новый процессор TSMC окажется самым мощным на рынке, однако чип предложат производителям смартфонов не раньше второй половины 2023 года. В этой связи специалисты издания предсказали, что подобным процессором оснастят iPhone 15 Pro. Также авторы назвали флагманский телефон Apple потенциально самым мощным смартфоном на рынке.

Журналисты отметили, что Android-флагманы 2023 года оснастят процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который по-прежнему будут создавать по четырехнанометровому техпроцессу. В свою очередь новые трехнанометровые полупроводники появятся на смартфонах лишь в 2024 году.