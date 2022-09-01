В галактике NGC 3786 заметили необычную инфракрасную вспышку

Астрономы из Южной Кореи и Китая зафиксировали на инфракрасный космический телескоп НАСА WISE необычную вспышку в среднем инфракрасном диапазоне в галактике NGC 3786. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv.

Фото: Unsplash Unsplash

Попавшая в поле зрения специалистов спиральная галактика находится в созвездии Большая Медведица и имеет красное смещение около 0,009. Видимый размер объекта представляет 2,1 на 1,1 угловой минуты.

Исследуя NGC 3786 астрономы заметили вспышку только в инфракрасном диапазоне, которая произошла примерно в середине 2020 года. Ее амплитуда оказалась в шесть-восемь раз больше, чем должна была быть. Однако в данных оптического мониторинга за 2019-2021 годы, полученных с помощью Zwicky Transient Facility (ZTF), существенного увеличения яркости не наблюдалось. Согласно мнению ученых, это явление могло быть вызвано событием приливного разрушения (TDE).