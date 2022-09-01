Опубликовано видео поздравления космонавтов с МКС с Днем знаний

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили с Днем знаний. С борта МКС Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев обратились к школьникам и их родителям, а также к педагогам с поздравлением по случаю Дня знаний, напомнив, что этот праздник дорог всем поколениям. Соответствующее видео «Роскосмоса» публикуют новостные Telegram-каналы.

В этом году за парты российских школ сядут более 17 млн детей, при этом среди них 7 млн первоклассников. Свои двери 1 сентября по всей стране откроют более 39 тысяч общеобразовательных учебных заведений.