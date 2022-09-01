В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
21 минуту назад

Опубликовано видео поздравления космонавтов с МКС с Днем знаний

Денис Фьючин

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили с Днем знаний. С борта МКС Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев обратились к школьникам и их родителям, а также к педагогам с поздравлением по случаю Дня знаний, напомнив, что этот праздник дорог всем поколениям. Соответствующее видео «Роскосмоса» публикуют новостные Telegram-каналы.

В этом году за парты российских школ сядут более 17 млн детей, при этом среди них 7 млн первоклассников. Свои двери 1 сентября по всей стране откроют более 39 тысяч общеобразовательных учебных заведений.

Напомним, космонавты Артемьев, Матвеев и Корсаков отправились на МКС в конце марта в рамках 67-й экспедиции, которая продлится до конца сентября. 17 августа Артемьевым и Матвеевым был совершен выход в открытый космос, они проводили подготовительные работы для европейского дистанционного манипулятора ERA.

Наука и техника,Общество,Образование,Видео,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители