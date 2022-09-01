Голубой свет ускорил старение у мух

Голубой свет, который излучают экраны смартфонов и других гаджетов, может ускорять клеточное старение, сокращая продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые Университета штата Орегон, которые опубликовали результаты исследования влияния голубого света на мух Drosophila melanogaster в журнале Frontiers in Aging.

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В ходе эксперимента насекомых-мутантов, у которых отсутствовали глаза, подвергали хроническому воздействию голубого света в течение 10-14 дней, сравнивая их с теми, кто содержался в темноте. Это позволило определить, может ли свет воздействовать на клетки организма напрямую, не через сетчатку глаз. С помощью жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии исследователи определили уровень различных метаболитов у двух групп насекомых.

Воздействие синего света вызвало значительные различия в уровнях метаболитов, измеренных исследователями в клетках голов мух. В частности, они обнаружили, что уровни метаболита сукцината были повышены, а уровни пирувата и цитрата снижены, что указывало на нарушения биохимических процессов производства энергии в клетках. Кроме того, были выявлены признаки нейродегенерации и значительно повышенные уровни нейромедиаторов глутамата и гамма-аминомасляной кислоты.