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46 минут назад

Samsung высмеяла будущий iPhone

Lenta.ruиещё 1

Samsung высмеяла неанонсированный смартфон Apple. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале американского филиала компании.

Ролик под названием Buckle Up был опубликован в преддверии презентации iPhone 14, которая состоится 7 сентября. На видео авторы сравнили флагманские телефоны бренда с новым устройством от Apple.

«Приготовьтесь к последнему запуску Apple, когда вы попадете в мир, где все будут поворачиваться, но не в вашу сторону», — заявили создатели ролика.

Судя по всему, в Samsung намекнули на преимущества складной конструкции своих флагманов и отметили тот факт, что Apple не собирается выпускать девайсы со складным дисплеем.

В ходе видео авторы перечислили функции, которых нет в смартфонах Apple, но которые присутствуют в последних аппаратах Samsung — Galaxy S22 Ultra и Galaxy Z Flip 4. Среди них оказались складная конструкция, 108-мегапиксельная основная камера, «лунный» фоторежим.

«На протяжении многих лет Samsung имеет привычку атаковать iPhone в рекламе, хотя и со смешанными результатами», — оценили усилия корейской компании журналисты издания Android Authority.

В конце лета аналитики TrendForce заявили, что до конца 2022 года складные девайсы займут около одного процента на рынке смартфонов. В отчете говорится, что к концу 2024 года доля аппаратов со складным дисплеем составит более 2,5 процента.

Наука и техника,Видео,Apple,
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