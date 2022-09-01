NYT: США ограничили продажи некоторых чипов в Россию и Китай

Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения для России и Китая, которые касаются продажи чипов. Речь идет о продукции, которая используется для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, сообщает NewYork Times.

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В настоящее время требуется наличие экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов серверных системах, указали производители графических процессоров Nvidia и AMD. Власти США таким образом нацелены ограничить использование полупроводников в военных целях российской и китайской сторонами.

Суперкомпьютеры с чипами компаний нужны при работе с определенными приложениями. Это касается программ, которые применяются для разработки оружия и сбора разведданных. Часто искусственный интеллект используют для того, чтобы идентифицировать лица на видео.

Сейчас Nvidia не взаимодействует с РФ, однако осуществляет поставки товаров на рынок Китая. В компании AMD отметили, что из-за введенных рестрикций будет нельзя доставлять в Россию и КНР одну из наиболее высокопроизводительных видеокарт.

Ранее агентство Reuters сообщило, что