NYT: США ограничили продажи некоторых чипов в Россию и Китай

Администрация президента США Джо Байдена ввела несколько ограничений на продажу чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. Об этом в среду сообщила американская газета The New York Times.
Согласно ее данным, компании - производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах. Предполагается, что новое требование ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и Россией.
Суперкомпьютеры с чипами компаний используются при работе с приложениями, применяющимися для разработки оружия и сбора разведданных. Искусственный интеллект, в свою очередь, во все большей степени используется для идентификации лиц на видео.
На данный момент компания Nvidia не работает с РФ, однако поставляет товары на китайский рынок. Компания AMD сообщила, что новые ограничения распространяются на продажи в РФ и Китай одной из самых высокопроизводительных видеокарт.