NYT: США ограничили продажи некоторых чипов в Россию и Китай

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Согласно ее данным, компании - производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах. Предполагается, что новое требование ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и Россией.

Суперкомпьютеры с чипами компаний используются при работе с приложениями, применяющимися для разработки оружия и сбора разведданных. Искусственный интеллект, в свою очередь, во все большей степени используется для идентификации лиц на видео.