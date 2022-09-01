НАСА заказало у SpaceX еще пять запусков экипажа на МКС

Американская компания SpaceX, основанная бизнесменом Илоном Маском, получила контракт еще на пять запусков пилотируемых кораблей с экипажем для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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Стоимость сделки составила 1,4 миллиардов долларов. В сообщении отмечается, что общее число миссий SpaceX увеличено до 14. Это позволит НАСА в бесперебойном режиме поддерживать американское присутствие на космической станции до 2030 года.