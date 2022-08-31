Минцифры придумало, как подтвердить возраст в магазине без паспорта

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании правительства выступил с инициативой более широкого применения цифровых технологий в тех ситуациях, в которых это оправдано. Он предложил разрешить идентификацию граждан РФ по смартфону, с помощью специальных приложений. Об этом пишет «Прайм».

Максут Шадаев пояснил, в России успешно внедрены и применяются «Пушкинская карта», паспорт болельщика, другие проекты. Все они ориентированы на использование смартфонов.

Соответственно, применение мобильных устройств можно расширить и на другие сферы. К примеру, использовать их для покупок в магазинах, проезда в общественном транспорте, в других жизненных ситуациях.

«В общем, там, где паспорт бумажный не всегда удобно показывать», - уточнил министр.