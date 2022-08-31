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1 час назад

Минцифры придумало, как подтвердить возраст в магазине без паспорта

Илья Родин

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании правительства выступил с инициативой более широкого применения цифровых технологий в тех ситуациях, в которых это оправдано. Он предложил разрешить идентификацию граждан РФ по смартфону, с помощью специальных приложений. Об этом пишет «Прайм».

Минцифры придумало, как подтвердить возраст в магазине без паспорта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Максут Шадаев пояснил, в России успешно внедрены и применяются «Пушкинская карта», паспорт болельщика, другие проекты. Все они ориентированы на использование смартфонов.

В российских школах запретили использование мобильных телефонов на уроках

Соответственно, применение мобильных устройств можно расширить и на другие сферы. К примеру, использовать их для покупок в магазинах, проезда в общественном транспорте, в других жизненных ситуациях.

«В общем, там, где паспорт бумажный не всегда удобно показывать», - уточнил министр.

Глава Минцифры добавил, что заранее обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным возможность запуска проекта расширенного применения гаджетов в пилотном режиме. Если инициатива будет одобрена на высшем уровне, то чиновники начнут работу над ее воплощением.

Наука и техника,Максут Шадаев,Сергей Собянин,
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