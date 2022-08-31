Samsung представила "неубиваемый" планшет Galaxy Tab Active 4 Pro

Южнокорейская компания Samsung представила планшет Galaxy Tab Active 4 Pro в защищенном корпусе, который отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Новинка защищена от падений с высоты одного метра и от погружения в воду на глубину до 1,5 м.

Фото: Samsung Samsung

В релизе не уточняется, какой чипсет используется в планшете. Известно, что устройство оснащено 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, который прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Заявлено, что планшет способен регистрировать касания даже в рабочих перчатках. Также в корпусе гаджета размещен комплектный стилус.

Планшет предлагается в двух модификациях с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. При этом внутреннее хранилище может быть расширено с помощью microSD-карточки объемом до 1 ТБ.

Также заявлено наличие двух камер — 13-Мп сзади и 8-мегапиксельной спереди. Планшет питается от съемного аккумулятора емкостью 7600 мАч.

Из прочих особенностей отмечается наличие 5G-модема, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC-модуля, USB Type-C версии 3.2 и сканера отпечатков пальцев. Стоимость Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro пока не раскрывается. Планшет поступит в продажу в Европе в сентябре.