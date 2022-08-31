Игровые смартфоны BlackShark поступят в продажу в России

В сентябре в России станут доступны для заказа игровые смартфоны Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro и фирменные аксессуары. Об этом сообщает сетевое издание iXBT.

Фото: Black Shark Black Shark

Отмечается, что стоимость устройств пока остается неизвестной. Ожидается, что смартфоны будут стоить примерно столько же, сколько и в Европе. Так, стоимость Black Shark 5 Pro начинается от €800 (около 48 тыс. руб.). Флагманская модель оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц, камерой на 108 Мп и аккумулятором емкостью 4650 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.