Игровые смартфоны BlackShark поступят в продажу в России

В сентябре в России станут доступны для заказа игровые смартфоны Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro и фирменные аксессуары. Об этом сообщает сетевое издание iXBT.
Отмечается, что стоимость устройств пока остается неизвестной. Ожидается, что смартфоны будут стоить примерно столько же, сколько и в Европе. Так, стоимость Black Shark 5 Pro начинается от €800 (около 48 тыс. руб.). Флагманская модель оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц, камерой на 108 Мп и аккумулятором емкостью 4650 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
Black Shark 5 на базе чипсета Snapdragon 870 стоит от €550 (около 33,1 тыс. руб.) в Европе. Смартфон также предлагает основную камеру с разрешением 64 Мп, OLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и аналогичный старшей модели аккумулятор со скоростью зарядки.