Эксперимент MOXIE успешно производит кислород на Марсе

Эксперимент по производству кислорода в богатой углекислым газом атмосфере Марса MOXIE успешно выполняет свою задачу с февраля 2021 года. С тех пор ученые запустили устройство семь раз при различных атмосферных условиях, в разное время года и суток. При каждом своем запуске MOXIE производил шести граммов кислорода в час — примерно столько же производит небольшое дерево на Земле. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Фото: NASA/JPL-Caltech NASA/JPL-Caltech

Устройство Массачусетского технологического института для производства кислорода на Марсе MOXIE доставил на поверхность планеты марсоход NASA Perseverance. С февраля 2021 года исследователи семь раз запускали прибор, и каждый раз он успешно справлялся со своей задачей. Ученые рассчитывают, что увеличенная версия MOXIE отправится на Марс перед высадкой человека, чтобы непрерывно производить кислород со скоростью нескольких сотен деревьев. При такой мощности система должна генерировать достаточно кислорода, чтобы поддерживать людей после их прибытия и заправлять ракеты для возвращения астронавтов на Землю.

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Текущая версия MOXIE имеет небольшой размер, чтобы поместиться на борту марсохода, и предназначена для работы в течение коротких периодов времени. Несмотря на необходимые компромиссы в текущей конструкции MOXIE, прибор показал, что он может надежно и эффективно преобразовывать углекислый газ атмосферы Марса в чистый кислород.

Для этого он втягивает марсианский воздух через очищающий фильтр, под давлением пропускает его через твердооксидный электролизер (SOXE), который электрохимически расщепляет углекислый газ на ионы кислорода и монооксид углерода. Затем ионы кислорода рекомбинируются с образованием пригодного для дыхания молекулярного кислорода, количество и чистоту которого MOXIE измеряет, прежде чем выпустить его обратно в воздух вместе с окисью углерода и другими атмосферными газами.

С момента приземления марсохода в феврале 2021 года инженеры MOXIE запускали прибор семь раз в течение марсианского года. Каждый раз ему требовалось несколько часов для прогрева, затем еще час уходил на получение кислорода. Каждый запуск был запланирован на разное время: день, ночь, разные времена года и погодные условия.