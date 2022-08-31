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38 минут назад

SpaceX планирует провести 100 орбитальных запусков в следующем году

ТАСС

Американская компания SpaceX намерена осуществить 100 запусков своих космических аппаратов на околоземную орбиту в 2023 году. Об этом сообщил в среду основатель компании Илон Маск.

SpaceX объявила планы по орбитальным запускам в следующем году
Фото: ReutersReuters

"Да, мы нацелены провести вплоть до 100 запусков в следующем году", - написал он в Twitter, отвечая на вопрос журналиста издания Ars Technica.

В марте Маск заявил, что в 2022 году компания надеется осуществить порядка 60 запусков своих кораблей на орбиту.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. Компания занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon и Crew Dragon, а также созданием спутниковой системы связи Starlink.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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