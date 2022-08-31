В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
39 минут назад

На 3D-принтере напечатали пневматические «искусственные мышцы»

Naukatv.ru

Пневматическая система приводов GRACE, была разработана учеными из Итальянского технологического института, сообщает Newatlas.

На 3D-принтере напечатали пневматические «искусственные мышцы»
Фото: Istituto Italiano di TecnologiaIstituto Italiano di Tecnologia

Каждый привод имеет форму гибкой полой пластиковой колбы со складками, идущими по бокам. Когда воздух нагнетается в привод через подсоединенный шланг, он сжимается в продольном направлении и расширяется в радиальном, другими словами, он становится короче и толще. Когда воздух удаляется, привод становится длиннее и тоньше.

Поэтому, если он встроен, например, в роботизированный палец, привод может сгибать его, когда накачивается воздух, и выпрямлять, когда воздух выходит.

В зависимости от предполагаемого применения приводы могут изготавливаться различных форм и размеров, с различной толщиной корпуса, из различных видов пластика. С помощью этого можно регулировать, насколько расширяется и сжимается отдельный привод, в каком направлении он движется при этом и какое давление воздуха требуется для его активации.

Для демонстрации технологии команда под руководством аспиранта Коррадо Де Паскали создала роботизированную руку в натуральную величину, включающую 18 приводов GRACE. Она полностью сделана из мягкой смолы и была изготовлена за один сеанс 3D-печати.

Накачивая или вытягивая «несколько десятых бара» воздуха, можно заставить руку согнуть или разогнуть пальцы, вращать ладонь и вращать запястье. Все это весит всего около 100 граммов, хотя каждый привод в нем рассчитан на то, чтобы выдерживать более чем в 1000 раз больше собственного веса.

Научная статья с описанием технологии вышла журнале Science Robotics.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители