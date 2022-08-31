На 3D-принтере напечатали пневматические «искусственные мышцы»

Пневматическая система приводов GRACE, была разработана учеными из Итальянского технологического института, сообщает Newatlas.

Фото: Istituto Italiano di Tecnologia Istituto Italiano di Tecnologia

Каждый привод имеет форму гибкой полой пластиковой колбы со складками, идущими по бокам. Когда воздух нагнетается в привод через подсоединенный шланг, он сжимается в продольном направлении и расширяется в радиальном, другими словами, он становится короче и толще. Когда воздух удаляется, привод становится длиннее и тоньше.

Поэтому, если он встроен, например, в роботизированный палец, привод может сгибать его, когда накачивается воздух, и выпрямлять, когда воздух выходит.

В зависимости от предполагаемого применения приводы могут изготавливаться различных форм и размеров, с различной толщиной корпуса, из различных видов пластика. С помощью этого можно регулировать, насколько расширяется и сжимается отдельный привод, в каком направлении он движется при этом и какое давление воздуха требуется для его активации.

Для демонстрации технологии команда под руководством аспиранта Коррадо Де Паскали создала роботизированную руку в натуральную величину, включающую 18 приводов GRACE. Она полностью сделана из мягкой смолы и была изготовлена за один сеанс 3D-печати.

Накачивая или вытягивая «несколько десятых бара» воздуха, можно заставить руку согнуть или разогнуть пальцы, вращать ладонь и вращать запястье. Все это весит всего около 100 граммов, хотя каждый привод в нем рассчитан на то, чтобы выдерживать более чем в 1000 раз больше собственного веса.