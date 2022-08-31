Палеонтологи впервые нашли раннего динозавра в Африке

Международная группа палеонтологов во главе с учеными из Технологического института Вирджинии обнаружила останки одного из древнейших динозавров мира и самого старого из когда-либо найденных в Африке. Об открытии сообщается в Nature.

Фото: Virginia Tech Virginia Tech

Скелет, практически неповрежденный, был впервые найден аспирантом Технического факультета Вирджинии по геонаукам и другими палеонтологами в ходе двух раскопок в 2017 и 2019 годах в северной части Зимбабве. У него отсутствовали только часть верхней конечности и фрагмент черепа. Животное с длинной шеей и длинным хвостом относится к завроподоморфам и на сегодняшний день это крупнейший представитель этой группы, найденный в Африке. Новый вид достигал 1,8 метров в длину и весил до 30 кг. У него были маленькие зазубренные зубы треугольной формы, что позволяет предположить, что он был травоядным или всеядным.

Динозавр получил название Mbiresaurus raath. «Mbire» — это название района, где было найдено животное, а также название династии, правившей регионом когда-то. Видовое имя «raath» дано в честь Михаила Раата, палеонтолога, впервые сообщившего об окаменелостях в северной части Зимбабве.

Окаменелость на сегодняшний день является самым древним скелетом динозавра из когда-либо найденных в Африке. Столь древние динозавры находились в основном в северной Аргентине, южной Бразилии и Индии. Эта находка может изменить представления ученых об эволюции и расселении ранних динозавров.