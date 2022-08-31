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52 минуты назад

Как правильно ухаживать за ноутбуком: инструкция по чистке

Мария Иванова

Ноутбуки, как и любые другие электронные устройства, нуждаются в регулярном уходе. Причем в данном случае вопрос чистоты отнюдь не только косметический: некоторые загрязнения могут негативно повлиять на производительность машины, а то и вовсе привести к поломке. Впрочем, не переживайте — ноутбук совсем не сложно почистить от пыли и грязи. Чтобы помочь вам, мы подготовили исчерпывающую инструкцию о том, как правильно ухаживать за ноутбуком.

Как правильно ухаживать за ноутбуком: инструкция по чистке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Протрите корпус ноутбука

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Это самая легкая часть задачи. Если клавиатура и экран требуют особой осторожности, то чистка корпуса не вызовет никаких трудностей. Вам понадобится лишь тряпочка из микрофибры, вода или спирт. Просто следите за тем, чтобы чистящие жидкости, которые вы будете использовать, не попадали на сам ноутбук.

  • Выключите ноутбук.
  • Смочите тряпочку водой или спиртом и протрите корпус.
  • Если на корпусе заметны следы от старых наклеек, их можно удалить при помощи спирта.

Прочистите внутренности корпуса от пыли

Большая часть грязи, которая накапливается снаружи ноутбука, создает исключительно эстетические проблемы — проще говоря, портит только внешний вид. Беспокоиться стоит в первую очередь о том, что происходит внутри компьютера. Пыль и мелкий мусор неизбежно скапливаются на вентиляторах, воздуховодах и теплоотводах ноутбука, что может привести к перегреву и снижению производительности.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется периодически (хотя бы раз в несколько месяцев) чистить ноутбук изнутри. Для этого вам понадобится баллон со сжатым воздухом. Выключите устройство, вытащите батарею (если это возможно) и снимите заднюю крышку корпуса, открутив болты. При помощи сжатого воздуха подгоните скопившуюся пыль к вентиляционному отверстию ноутбука, после чего выдуйте ее из корпуса. Если вы вдруг заметите прочие загрязнения (например, пятна грязи), удалите их ватным диском или палочкой.

Более того, в идеале стоит также заменить термопасту на процессоре ноутбука: это тоже не слишком сложный процесс, который необходим для поддержания производительности системы. Саму термопасту можно приобрести в любом магазине техники, но инструкцию о том, как поменять ее на вашей модели ноутбука, придется искать в Интернете — например, на YouTube. Если вы переживаете, что можете что-то сломать, то не рискуйте: просто обратитесь в сервисный центр.

Приведите в порядок клавиатуру

Клавиатура — одна из самых грязных частей любого компьютера. На ней скапливается не только пыль, но и жир, бактерии, частички кожи и другой мусор, который не только портит внешний вид периферии — он еще и крайне негигиеничен. К счастью, исправить эту проблему на ноутбуках довольно легко. Вам понадобится тряпочка из микрофибры, ватные палочки, спирт и сжатый воздух. Никогда не используйте для чистки едкую бытовую химию или уксус: они могут впитаться в клавиши и повредить внутренние компоненты клавиатуры.

  • Прежде всего, протрите клавиатуру тряпочкой из микрофибры — она соберет большую часть пыли.
  • Продуйте пространство между клавишами сжатым воздухом. Помните о том, что под клавишами может образоваться конденсат!
  • Смочите ватную палочку спиртом и как следует пройдитесь между клавишами. Если какое-то пятно не оттирается, попробуйте заменить ватную палочку на зубную щетку.
  • Если какие-то частички мусора попали под клавиши, аккуратно отделите их от клавиатуры чем-нибудь плоским (например, гитарным медиатором) и протрите проблемное место спиртом. Если вы не хотите рисковать, то просто продуйте клавишу сильным потоком сжатого воздуха — но, опять же, не забывайте про конденсат.

Протрите экран ноутбука

Неправильная забота об экране ноутбука может запросто привести к серьезной поломке, т.к. жидкокристаллический дисплей — крайне деликатный компонент устройства. Его нужно содержать в чистоте и регулярно очищать от грязи. Единственное, что должно касаться экрана вашего ноутбука — это тряпочка из микрофибры или специальная чистящая салфетка. Не используйте для экрана обычные тряпки и полотенца, они не соберут всю пыль и могут поцарапать дисплей. Также ни в коем случае не применяйте спирт, уксус, стеклоочистители и любые другие жесткие химикаты.

  • Выключите ноутбук и подождите, пока экран не остынет до комнатной температуры. Если на нем скопилась пыль, продуйте дисплей сжатым воздухом.
  • Сухой, чистой тряпочкой из микрофибры пройдитесь по поверхности экрана горизонтально и вертикально. Не нажимайте на экран слишком сильно и не протирайте его круговыми движениями — так вы можете оставить пятна или поцарапать дисплей.
  • Если после этого на экране все еще осталась грязь, смочите тряпочку водой, хорошо отожмите ее и пройдитесь по поверхности дисплея, используя те же движения. Затем протрите экран сухой тканью, чтобы на нем не появились пятна.
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