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1 час назад

Запущена крупнейшая в мире морская ветряная электростанция

Lenta.ru

Великобритании запустили крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию. Проект Hornsea 2 в Северном море начал работать в полном объеме, сообщает «Би-би-си».

Запущена крупнейшая в мире морская ветряная электростанция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Электростанция расположена в 90 километрах к востоку от побережья английского графства Восточный райдинг Йоркшира. Отмечается, что она может обеспечить энергией около 1,3 миллиона домов — этого будет достаточно для такого города, как Манчестер, в агломерации которого проживают свыше двух миллионов человек.

«Это огромный шаг вперед в нашем пути по направлению к собственной безопасной энергетике», — заявил подавший в отставку премьер-министр Великобритании БориБорис Джонсон.

В «Би-би-си» предположили, что состоящая из 165 ветряных турбин Hornsea 2 недолго будет считаться самой большой в мире морской электростанцией такого типа. Дело в том, что в 2023 году планируют ввести в строй энергоустановку Dogger Bank в Северном море, которая сможет обеспечить электричеством шесть миллионов домов.

В 2021 году на долю безопасных для планеты источников энергии в Соединенном королевстве пришлось 40 процентов в энергобалансе. При этом 10 лет назад этот показатель был на уровне 11 процентов.

В мае стало известно о планах Великобритании потратить 120 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент 146,4 миллиона долларов) на развитие ядерной энергетики, которая также считается менее опасной для планеты, чем ископаемое топливо.

Наука и техника,Борис Джонсон,
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