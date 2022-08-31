Запущена крупнейшая в мире морская ветряная электростанция

Великобритании запустили крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию. Проект Hornsea 2 в Северном море начал работать в полном объеме, сообщает «Би-би-си».

Электростанция расположена в 90 километрах к востоку от побережья английского графства Восточный райдинг Йоркшира. Отмечается, что она может обеспечить энергией около 1,3 миллиона домов — этого будет достаточно для такого города, как Манчестер, в агломерации которого проживают свыше двух миллионов человек.

«Это огромный шаг вперед в нашем пути по направлению к собственной безопасной энергетике», — заявил подавший в отставку премьер-министр Великобритании БориБорис Джонсон.

В «Би-би-си» предположили, что состоящая из 165 ветряных турбин Hornsea 2 недолго будет считаться самой большой в мире морской электростанцией такого типа. Дело в том, что в 2023 году планируют ввести в строй энергоустановку Dogger Bank в Северном море, которая сможет обеспечить электричеством шесть миллионов домов.

В 2021 году на долю безопасных для планеты источников энергии в Соединенном королевстве пришлось 40 процентов в энергобалансе. При этом 10 лет назад этот показатель был на уровне 11 процентов.