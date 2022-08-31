Синий свет способствует клеточному старению

Синее освещение ускорило старение мушек-дрозофил в ходе эксперимента. Статья об этом опубликована в Frontiers in Aging.

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В последние годы ученые узнали, что подсветка разных цветов может влиять на живые организмы. Например, темно-красный свет способен восстанавливать зрение, а синий нарушает циклы сна и вызывает проблемы со здоровьем.

Теперь биологи решили выяснить, как синее излучение влияет на активность генов в ДНК. Для этого была проведена серия экспериментов на мушках. Опыты показали негативное воздействие: облученные насекомые в среднем жили 20-25 дней, а мушки, обитавшие в полной темноте, прожили около трех месяцев. То же происходило и тогда, когда дрозофил облучали несколько дней или недель. Ученые отметили, что сокращение продолжительности жизни сопровождалось сдвигами в активности генов, отвечающих за подавление стресса. Менялся и метаболизм клеток.

Ученые объясняют, что освещение повысило концентрацию янтарной кислоты в клетках, и уменьшило количество глутамата. Янтарная кислота необходима для роста клеток и выделения ими энергии, но ее избыток не идет на пользу. Глутамат же необходим для работы нейронов.