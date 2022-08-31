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28 минут назад

В Google рассказали об Android 14

Lenta.ru

Google прокомментировала разработку следующей версии ОС Android. Об этом сообщает издание 9to5Google.

В Google рассказали об Android 14
Фото: UnsplashUnsplash

На сайте для разработчиков Google появилась информация, что бета-обновления для Android 13 будут выходить с сентября 2022 по апрель 2023 года. В компании рассказали, что затем Google выпустит раннюю бета-версию новой операционной системы — Android 14.

По словам журналистов, американская компания впервые упоминает название ОС нового поколения. Также специалисты отметили, что обычно Google не раскрывает названий следующих операционных систем так рано. Судя по всему, компания четко обозначила сроки развертывания бета-версий Android 14, чтобы избежать пересечения обновлений для двух разных ОС.

Авторы заметили, что первая публичная бета-версия актуальной Android 13 вышла в апреле 2021 года, сменив появившиеся в феврале-марте предварительные версии ОС для разработчиков. Таким образом, корпорация рассчитывает запустить новую операционную систему по тому же графику, что и Android 13.

Релиз Android 13 состоялся в середине августа. Операционная система вышла для смартфонов Pixel, до конца года ОС должна оказаться доступной для пользователей аппаратов других Android-брендов.

Наука и техника,Google,
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