Xiaomi 12S Ultra провалил тесты DxOMark

Эксперты лаборатории DxOMark протестировали фотофлагман Xiaomi 12S Ultra с инновационной камерой и поставили ему 138 баллов, расположив смартфон на пятой строчке своего рейтинга. Это следует из отчета специалистов DxOMark по итогам тестирования нового смартфона Xiaomi.

Фото: Xiaomi Xiaomi

К достоинствам камеры 12S Ultra эксперты отнесли выстраивание правильной экспозиции в разных условиях освещения, широкий динамический диапазон при съемке фото и видео, точный автофокус при работе основного модуля, хороший баланс между сохранением рельефности изображения и подавлением шумов, реалистичную цветопередачу, а также хорошую работу оптического зума. Из недостатков в DxOMark отметили нестабильность рендеринга при съемке с включенным HDR, сбои в автофокусе во время съемки на телеобъектив, шумы на высококонтрастных снимках, а также отсутствие превью в режиме HDR.

Получив оценку в 138 баллов, Xiaomi 12S Ultra уступил таким смартфонам, как Honor Magic4 Ultimate, Huawei P50 Pro, Huawei Mate 40 Pro+ и даже своему предшественнику Xiaomi Mi 11 Ultra. При этом новинка Xiaomi обошла по качество съемки фото и видео прошлогодние iPhone 13 Pro и Google Pixel 6 Pro.

Результат тестирования для многих оказался неожиданным, поскольку Xiaomi 12S Ultra имеет на сегодня самую продвинутую камеру на рынке смартфонов. Например, основной модуль смартфона имеет матрицу с диагональю 1 дюйм, что является рекордным показателем.