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1 час назад

США начнут дозаправлять спутники на орбите новым топливом

Ferra.ruиещё 1

Американская компания Orbit Fab, которая разрабатывает инфраструктуру для дозаправки спутников на геостационарной орбите, предложила проводить дозаправку аппаратов таким видом топлива, как гидразин — неорганическое и очень токсичное вещество. Начать это планируется с 2025 года.

Компания из США предложит дозаправку гидразином на орбите
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Система дозаправки будет включать депо с хранящимся на нём гидразином и специальный шаттл, который будет доставлять его непосредственно к космическим аппаратам. За 100 кг топлива компания рассчитывает получать $20 млн.

Но чтобы спутник мог дозаправиться, на нём должен быть установлен интерфейс RAFTI — Rapidly Attachable Fluid Transfer Interface, который, в частности, поддерживает Orbit Fab.

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