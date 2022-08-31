Компания из США предложит дозаправку гидразином на орбите

Американская компания Orbit Fab, которая разрабатывает инфраструктуру для дозаправки спутников на геостационарной орбите, предложила проводить дозаправку аппаратов таким видом топлива, как гидразин — неорганическое и очень токсичное вещество. Начать это планируется с 2025 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Система дозаправки будет включать депо с хранящимся на нём гидразином и специальный шаттл, который будет доставлять его непосредственно к космическим аппаратам. За 100 кг топлива компания рассчитывает получать $20 млн.