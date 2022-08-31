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15 минут назад

Российские астрономы открыли 40 "хаотичных" радиопульсаров

Газета.Ru

Российские астрономы открыли больше 40 новых объектов, относящихся к малоизвестной категории «хаотичных» радиопульсаров. Статья об этом опубликована в Astronomy Reports.

Российские астрономы открыли 40 "хаотичных" радиопульсаров
Фото: Газета.руГазета.ру

Пульсар — это космический источник излучения, которое достигает Земли в виде дискретных импульсов. Астрономы считают, что такие сигналы производят быстро вращающиеся нейтронные звезды с мощным магнитным полем, которое позволяет испускать лишь узкий луч. Пульсары излучают в разных диапазонах, и радиопульсары считаются одним из классов этих объектов.

Сергей Тюльбашев из Физического института Академии Наук и его коллеги исследовали необычный подкласс радиопульсаров, которые чередуют периоды долгого «молчания» с мощными импульсами. Наблюдение было проведено с помощью Большой Сканирующей Антенны Пулковской обсерватории, ее разрешение примерно равно 128 «пикселям».

Наблюдения велись непрерывно с 2014 по 2018 год. Например, в период с 1 по 28 сентября 2015 года было обнаружено 54 пульсирующих источника, 47 из них — известные пульсары, пять — новые источники, а два — ранее обнаруженные радиотранзиенты. Новые объекты получили названия J0319+1341, J0641+0744, J1329+1344, J1336+3346 и J1556+0110. Впоследствии к ним присоединились еще несколько десятков пущинских находок.

Всего в мире известно около сотни таких объектов, и российское открытие существенно увеличило это число. Чем больше подобных источников будет известно астрономам, тем быстрее они смогут разгадать тайну «хаотичного» поведения пульсаров.

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