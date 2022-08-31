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47 минут назад

Чем опасно высыхание озер в Арктике для Земли

Ferra.ru

Арктические озера высыхают, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change. Исследование, проведенное под руководством Элизабет Уэбб из Университета Флориды, “зажгло новую сигнальную лампочку на приборной панели глобального климата”.

Ученые объяснили, чем опасно высыхание озер в Арктике для Земли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование Уэбб показывает, что за последние 20 лет арктические озера сократились или полностью высохли во всей Панарктике - регионе, охватывающем северные районы Канады, России, Гренландии, Скандинавии и Аляски. Результаты исследования дают представление о том, почему происходит массовое высыхание и как можно замедлить этот процесс.

Исчезающие озера являются краеугольным камнем арктической экосистемы. Они являются важнейшим источником пресной воды для местных коренных общин и промышленности. Угрожаемые и исчезающие виды, включая перелетных птиц и водных обитателей, также полагаются на среду обитания озер для выживания.

Уменьшение площади озер стало неожиданностью. Ученые предсказывали, что изменение климата первоначально приведет к расширению озер по всей тундре из-за изменений поверхности земли, вызванных таянием грунтовых льдов, с окончательным высыханием в середине 21-го или 22-го века. Вместо этого, как оказалось, оттаивание вечной мерзлоты, замерзшей почвы, покрывающей Арктику, может осушить озера и перевесить этот эффект расширения, говорит Уэбб.

Помимо повышения температуры, исследование также показало, что увеличение количества осенних осадков вызывает деградацию вечной мерзлоты и осушение озер.

Если всему виной ускоренное таяние вечной мерзлоты, то это не очень хорошая новость. Арктическая вечная мерзлота - это природное хранилище законсервированных органических веществ и газов, способствующих потеплению планеты.

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