Ученые объяснили, чем опасно высыхание озер в Арктике для Земли

Арктические озера высыхают, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change. Исследование, проведенное под руководством Элизабет Уэбб из Университета Флориды, “зажгло новую сигнальную лампочку на приборной панели глобального климата”.
Исследование Уэбб показывает, что за последние 20 лет арктические озера сократились или полностью высохли во всей Панарктике - регионе, охватывающем северные районы Канады, России, Гренландии, Скандинавии и Аляски. Результаты исследования дают представление о том, почему происходит массовое высыхание и как можно замедлить этот процесс.
Исчезающие озера являются краеугольным камнем арктической экосистемы. Они являются важнейшим источником пресной воды для местных коренных общин и промышленности. Угрожаемые и исчезающие виды, включая перелетных птиц и водных обитателей, также полагаются на среду обитания озер для выживания.
Уменьшение площади озер стало неожиданностью. Ученые предсказывали, что изменение климата первоначально приведет к расширению озер по всей тундре из-за изменений поверхности земли, вызванных таянием грунтовых льдов, с окончательным высыханием в середине 21-го или 22-го века. Вместо этого, как оказалось, оттаивание вечной мерзлоты, замерзшей почвы, покрывающей Арктику, может осушить озера и перевесить этот эффект расширения, говорит Уэбб.
Помимо повышения температуры, исследование также показало, что увеличение количества осенних осадков вызывает деградацию вечной мерзлоты и осушение озер.
Если всему виной ускоренное таяние вечной мерзлоты, то это не очень хорошая новость. Арктическая вечная мерзлота - это природное хранилище законсервированных органических веществ и газов, способствующих потеплению планеты.