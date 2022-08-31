ИИ помог изучить затемненные области Луны

Международная группа исследователей, возглавляемая Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ЕТН), разработала искусственный интеллект, который помог изучить затемненные области Луны. Работа была опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Фото: NASA NASA

Полученные данные помогут определить подходящие места для будущих лунных миссий. Команда использовала снимки, сделанные камерой Lunar Reconnaissance Orbiter, которая фотографирует поверхность Луны более десяти лет.

С помощью ИИ команде удалось сделать затемненные области Луны видимыми. Проанализировав полученные изображения, команда установила, что в этих областях Луны нет водяного льда, хотя его существование было доказано другими приборами.

Южный полюс Луны никогда не встречается с солнечным светом, что делает его холодным, температура полюса составляет от - 170 до - 240°C, и приближается к абсолютному нулю.