Ученые научились заряжать телефон с 30 метров

В Южной Корее создали технологию беспроводной зарядки с помощью инфракрасных лучей. Статья об этом была опубликована в Optics Express.
Многие современные телефоны имеют опцию беспроводной зарядки с помощью магнитного поля, но эта технология способна передавать энергию лишь на расстояние в пару сантиметров. Чтобы сделать зарядку реально беспроводной, необходимо передавать энергию с помощью излучения.
Инженеры Седжонского университета разработали такую систему. В ее основе лежит лазер с длиной волны 1550 нанометров (ИК диапазон). Такое излучение не вредит человеческому зрению и другим органам при использовании на этой мощности. Для работы необходим источник излучения и приемник, прототип способен передавать энергию на 30 метров. Луч выходит из излучателя, проходит через воздух и попадает в приемник, состоящий из сферической линзы-ретрорефлектора. Он фокусирует входящий свет в точку в центре, где находится фотоэлектрический элемент, который поглощает свет и производит электричество. Система выключается, если между приемником и передатчиком возникает препятствие. Размер приемника 1х1 сантиметр, и потому его легко можно установить на телефон или другие гаджеты.
В данный момент электрическая мощность приемника достигает 85 милливатт, в дальнейшем этот показатель должен вырасти.