Ученые научились заряжать телефон с 30 метров

Инженеры Седжонского университета разработали такую систему. В ее основе лежит лазер с длиной волны 1550 нанометров (ИК диапазон). Такое излучение не вредит человеческому зрению и другим органам при использовании на этой мощности. Для работы необходим источник излучения и приемник, прототип способен передавать энергию на 30 метров. Луч выходит из излучателя, проходит через воздух и попадает в приемник, состоящий из сферической линзы-ретрорефлектора. Он фокусирует входящий свет в точку в центре, где находится фотоэлектрический элемент, который поглощает свет и производит электричество. Система выключается, если между приемником и передатчиком возникает препятствие. Размер приемника 1х1 сантиметр, и потому его легко можно установить на телефон или другие гаджеты.