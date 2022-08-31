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47 минут назад

Корейцы изобрели способ дистанционно заряжать телефон с 30 метров

Газета.Ru

В Южной Корее создали технологию беспроводной зарядки с помощью инфракрасных лучей. Статья об этом была опубликована в Optics Express.

Ученые научились заряжать телефон с 30 метров
Фото: Газета.руГазета.ру

Многие современные телефоны имеют опцию беспроводной зарядки с помощью магнитного поля, но эта технология способна передавать энергию лишь на расстояние в пару сантиметров. Чтобы сделать зарядку реально беспроводной, необходимо передавать энергию с помощью излучения.

Инженеры Седжонского университета разработали такую систему. В ее основе лежит лазер с длиной волны 1550 нанометров (ИК диапазон). Такое излучение не вредит человеческому зрению и другим органам при использовании на этой мощности. Для работы необходим источник излучения и приемник, прототип способен передавать энергию на 30 метров. Луч выходит из излучателя, проходит через воздух и попадает в приемник, состоящий из сферической линзы-ретрорефлектора. Он фокусирует входящий свет в точку в центре, где находится фотоэлектрический элемент, который поглощает свет и производит электричество. Система выключается, если между приемником и передатчиком возникает препятствие. Размер приемника 1х1 сантиметр, и потому его легко можно установить на телефон или другие гаджеты.

В данный момент электрическая мощность приемника достигает 85 милливатт, в дальнейшем этот показатель должен вырасти.

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