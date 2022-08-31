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19 минут назад

Первые совместные снимки Хаббла и Джеймса Уэбба поражают

Елена Прошина

Европейское космическое агентство (ESA) поделилось уникальной фотографией, которую астрономы создали с помощью сразу двух лучших телескопов — «Хаббла» и «Джеймса Уэбба». Как сообщает пресс-служба организации, аппараты одновременно снимали спиральную галактику M74, известную под именем Phantom Galaxy.

Первые совместные снимки Хаббла и Джеймса Уэбба поражают
Фото: NASANASA

Космический объект находится в 32 млн световых лет от земли. Он выделяется красивой структурой с четко выраженными спиральными рукавами. С помощью «Хаббла» фото делали в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах, а «Джеймс Уэбб» снимал галактику в инфракрасном. Совмещенный снимок получился сильно отличающимся от оригиналов.

Полученный результат позволит ученым более точно определить области звёздообразования, точно измерить массу и возраст звёздных скоплений. Кроме того, снимок даст возможность понять природу мелкой пыли, которая дрейфует в между звездами.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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