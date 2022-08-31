Первые совместные снимки Хаббла и Джеймса Уэбба поражают

Европейское космическое агентство (ESA) поделилось уникальной фотографией, которую астрономы создали с помощью сразу двух лучших телескопов — «Хаббла» и «Джеймса Уэбба». Как сообщает пресс-служба организации, аппараты одновременно снимали спиральную галактику M74, известную под именем Phantom Galaxy.

Фото: NASA NASA

Космический объект находится в 32 млн световых лет от земли. Он выделяется красивой структурой с четко выраженными спиральными рукавами. С помощью «Хаббла» фото делали в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах, а «Джеймс Уэбб» снимал галактику в инфракрасном. Совмещенный снимок получился сильно отличающимся от оригиналов.