Первые совместные снимки Хаббла и Джеймса Уэбба поражают

Европейское космическое агентство (ESA) поделилось уникальной фотографией, которую астрономы создали с помощью сразу двух лучших телескопов — «Хаббла» и «Джеймса Уэбба». Как сообщает пресс-служба организации, аппараты одновременно снимали спиральную галактику M74, известную под именем Phantom Galaxy.
Космический объект находится в 32 млн световых лет от земли. Он выделяется красивой структурой с четко выраженными спиральными рукавами. С помощью «Хаббла» фото делали в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах, а «Джеймс Уэбб» снимал галактику в инфракрасном. Совмещенный снимок получился сильно отличающимся от оригиналов.
Полученный результат позволит ученым более точно определить области звёздообразования, точно измерить массу и возраст звёздных скоплений. Кроме того, снимок даст возможность понять природу мелкой пыли, которая дрейфует в между звездами.