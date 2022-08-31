NASA расшифровало странные сигналы Voyager

Инженеры американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA устранили сбой, который приводил к отправке зондом Voyager 1 странных данных на Землю. Об этом пишет iXBT.com.

С мая 2022 года зонд начал отправлять на Землю странные сигналы, при том что все системы корабля работали нормально. И вот, инженеры NASA, наконец, решили проблему, однако все еще ищут ее причины.

Так, команда обнаружила источник искаженной информации. Дело в том, что система артикуляции и управления ориентацией зонда AACS начала отправлять данные телеметрии через бортовой компьютер, который перестал работать еще несколько лет назад. Из-за этого компьютер передавал неправильные данные. В результате AACS дали команду возобновить отправку данных на нужный компьютер.

Почему зонд начал направлять данные на другой компьютер, пока неизвестно. Вероятно, он получил ошибочную команду, сгенерированную другим бортовым компьютером. По словам руководителя проекта Voyager Сюзанны Додд, инженеры продолжат искать причины основной проблемы.