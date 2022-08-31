В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
47 минут назад

Параллельный импорт не помогает: в России возник дефицит серверов

Лера Букина

В России зафиксировано сокращение поставок серверов в Россию во втором квартале 2022 года. Они упали в 4-5 раз с учетом легализации параллельного импорта, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Параллельный импорт не помогает: в России возник дефицит серверов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Падение объемов ввоза такого оборудования в июне в сравнении с февралем в денежном выражении оценивается в 73-79%.

Суммарная цена ввезенных в Россию серверов в июле достигла $75-90 млн, тогда как в феврале она составляла $190–200 млн.

К июню объем высокотехнологичной продукции уменьшился в четыре раза. Превышение докризисных показателей наблюдалось лишь в апреле – тогда объем поставок составил свыше $300 млн.

Ранее в России решили создать механизм гарантированного спроса на софт, который должен прийти на замену западным аналогам. Сообщалось, что в текущем году в бюджет заложили 4,5 млрд рублей в виде грантов на разработку софта.

О возникновении дефицита серверного оборудования в России предупреждали источники Forbes в марте. Отмечалось, что при развитии такого сценария пострадают все компании в технологичных сферах.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители