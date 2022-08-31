Параллельный импорт не помогает: в России возник дефицит серверов

В России зафиксировано сокращение поставок серверов в Россию во втором квартале 2022 года. Они упали в 4-5 раз с учетом легализации параллельного импорта, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Падение объемов ввоза такого оборудования в июне в сравнении с февралем в денежном выражении оценивается в 73-79%.

Суммарная цена ввезенных в Россию серверов в июле достигла $75-90 млн, тогда как в феврале она составляла $190–200 млн.

К июню объем высокотехнологичной продукции уменьшился в четыре раза. Превышение докризисных показателей наблюдалось лишь в апреле – тогда объем поставок составил свыше $300 млн.

Ранее в России решили создать механизм гарантированного спроса на софт, который должен прийти на замену западным аналогам. Сообщалось, что в текущем году в бюджет заложили 4,5 млрд рублей в виде грантов на разработку софта.