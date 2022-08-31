В школах официально запретили телефоны на уроках

"Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <...> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", - сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании.