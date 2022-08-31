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36 минут назад

В российских школах запретили использование мобильных телефонов на уроках

ТАССиещё 7

Использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с этого учебного года не допускается в соответствии с новыми санитарными правилами. Об этом сообщил в среду глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В школах официально запретили телефоны на уроках
Фото: ТАССТАСС

"Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <...> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", - сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании.

Он отметил, что использование мобильных телефонов влияет на здоровье детей и добавил, что созвониться со своим ребенком родители могут во время перемены.

"В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родители позвонят, скажут, есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается", - подчеркнул министр.

Наука и техника,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
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