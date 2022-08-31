В "Одноклассниках" можно будет "услышать" памятники

Одноклассники и фонд «Внимание» в рамках своего проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества «Архитектурный перископ» создали семь уникальных треков с использованием звуков зданий, окружающей их природой и колоритных разговоров местных жителей. Теперь пользователи смогут не только увидеть памятники архитектуры, но также и их «услышать».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аудиоформат помогает погрузиться в атмосферу старинных построек и приблизиться к их истории. В проект вошли аутентичный дом работников финской железной дороги в Ленобласти, готическая водонапорная башня в республике Коми, храм 19 века в Вологодской области и другие культурные объекты.