В российских магазинах появился отечественный аналог Windows

Microsoft и Apple покинули рынок России ещё несколько месяцев назад. Из-за этого, напримери, россияне столкнулись с невозможностью приобрести лицензионную версию Windows.

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Выход из ситуации нашёл российский ритейлер «М.Видео-Эльдорадо». Компания объявила о запуске розничных продаж отечественной операционной системы «Ред ОС» на базе Linux. Вместе с ним она также выложила на прилавки офисный пакет «Р7-Офис».

По мнению разработчиков софта, в связи с уходом Microsoft, они смогут добиться лидерской позиции в потребительском сегменте уже к середине 2023 года.

Отметим, что представители компании «Новые облачные технологии», известной пакетом собственных офисных программ «МойОфис», также заявили об изучении возможности выхода на розничный рынок.