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23 минуты назад

В России начали продавать отечественную ОС

Lenta.ruиещё 1

В российских магазинах появились копии операционной системы «Ред ОС», разработанной отечественным специалистами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России начали продавать отечественную ОС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Начало розничных продаж ПО подтвердили «Ъ» представители «М.Видео-Эльдорадо». В ассортименте магазинов группы оказались представлены базирующаяся на Linux «Ред ОС» и офисный пакет «Р7-Офис». Операционная система доступна по цене 3,5 тысячи рублей, версия для серверного оборудования обойдется в 9,5 тысячи рублей. Стоимость пакета «Р7-Офис» начинается от 3,5 тысячи рублей.

«Решения российских разработчиков конкурентоспособны, становятся более узнаваемыми и востребованными», — заявил представители ретейлера.

Судя по всему, отечественное ПО может станет альтернативой продукции ушедшей из России Microsoft. При этом в «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что определенные запасы американского софта сохранились.

По данным журналистов, розничные продажи «Ред ОС» впервые начались в «Ситилинке» в конце 2021 года. Прямым конкурентом компании «Р7», которая поставила ПО на рынок, называют фирму «Новые облачные технологии», которая разрабатывает пакет офисных программ «МойОфис». При этом продукция последней фирмы еще не представлена в продаже.

Собеседники «Ъ» сдержанно отреагировали на появление отечественного софта в продаже. По словам одного из экспертов, «основной спрос будет со стороны тех, кому необходимо лицензионное ПО, это в первую очередь корпоративные заказчики».

«Пользователи просто привыкли работать в среде Microsoft Office, и другим — российским — компаниям для преодоления этого барьера может потребоваться много времени с учетом несопоставимого объема инвестиций в продукт, которые делают зарубежные компании», — отметил гендиректор VisionLabs ДмитДмитрий Марков.

В июне журналисты «Ъ» выяснили, что весной 2022 года число запросов по установке пиратской Windows в России выросло на 80–250 процентов. Судя по всему, россияне заинтересовались поиском пиратского ПО Microsoft после объявления компании об уходе из России.

Наука и техника,Дмитрий Марков,Коммерсант,Microsoft,
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