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16 минут назад

Захарова считает, что Microsoft действует по указке силовых структур США

ТАССиещё 1

Корпорация Microsoft давно перестала быть частной компанией, она действует по указке силовых структур Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

Захарова: Microsoft действует по указке США
Фото: ТАССТАСС

"Не надо компании Microsoft придумывать никакие русские угрозы, след, русских хакеров и так далее. У вас у самих в США есть немало структур и людей, которые занимаются вами, американскими корпорациями, впрямую руководят. Вы давно перестали быть частным бизнесом, частными компаниями, вы давно действуете по указке американских силовых структур", - сказала дипломат.

Наука и техника,Мария Захарова,МИД России,Microsoft,
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