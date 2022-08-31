Захарова: Microsoft действует по указке США

"Не надо компании Microsoft придумывать никакие русские угрозы, след, русских хакеров и так далее. У вас у самих в США есть немало структур и людей, которые занимаются вами, американскими корпорациями, впрямую руководят. Вы давно перестали быть частным бизнесом, частными компаниями, вы давно действуете по указке американских силовых структур", - сказала дипломат.