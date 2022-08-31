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1 час назад

Чем Xiaomi 13 окажется лучше топового iPhone 13 Pro

Ferra.ru

Всего несколько месяцев остаётся до презентации, посвящённой анонсу свежих флагманов Xiaomi — линейки Xiaomi 13.

Чем Xiaomi 13 окажется лучше топового iPhone 13 Pro
Фото: ferra.ruferra.ru

И вот, внезапно, благодаря популярному инсайдеру Digital Chat Station в Сети появились подробности о базовой модели серии. Как стало известно, Xiaomi 13 получит новейшие сенсоры Sony, что выведет камеру устройства на качественно новый уровень.

Так, например, сообщается, что размер сенсора основной камеры девайса будет находиться между Sony IMX766 (1/1,56 дюйма) и Sony IMX707 (1/1,28 дюйма). Ожидается, что это будет примерно 1/1,4-дюймовая матрица, что заметно больше, чем у iPhone 13 Pro Max. с его 1/1,65-дюймовым оптическим датчиком.

Из этого следует, что как минимум на уровне оптики, камера Xiaomi 13 окажется лучше, чем у актуального флагмана Apple.

Напомним, что ранее интернет-источники сообщили, что главный смартфон Xiaomi этого года будет основан на процессоре Snapdragon 8 Gen 2.

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