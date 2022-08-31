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1 час назад

Ученые расшифровали 4000-летнюю систему письма древнего Ирана

Газета.Ru

Группа ученых опубликовала в журнале Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie исследование, в котором расшифровала эламское линейное письмо.

Расшифрована 4000-летняя система письма древнего Ирана
Фото: Zunkir/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0Zunkir/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Эта письменность использовалась примерно между 2300 г. до н.э. и 1800 г. до н.э. на юге современного Ирана. Сегодня сохранилось всего около 40 образцов эламского линейного письма, что затрудняет его расшифровку. Однако исследователи заявляют, что благодаря анализу восьми надписей на серебряных кубках им удалось раскрыть загадку письменности.

В ходе нового исследования ученые перевели один короткий текст — «Пузур-Сушинак, царь Авана, Инсушинак [божество] любит его». В будущем они планируют опубликовать больше переводов.

Авторы также опирались на предыдущие работы других ученых по расшифровке. Они сравнили систему письма в восьми линейно-эламских надписях с клинописью, которую использовали на территории современного Ближнего Востока. Они датируются примерно тем же периодом времени и, вероятно, содержат имена одних и тех же правителей и их титулы.

Существует более 300 линейных эламских знаков, около 3,7% из них расшифровать не удалось.

Однако некоторые ученые раскритиковали исследование. Эксперты утверждают, что, по крайней мере, один автор исследования был «предвзят».

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